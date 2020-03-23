СК возбудил два уголовных дела из-за похищения новорожденной девочки в Йошкар-Оле

ТАСС, 23 марта. Следователи возбудили два уголовных дела в Марий Эл, где, по предварительным данным, из перинатального центра пропала новорожденная девочка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По предварительным данным, 23 марта в Йошкар-Оле из ГБУ РМЭ "Перинатальный центр" пропала новорожденная девочка. Возбуждено два уголовных дела: по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что сейчас ведется поиск ребенка и свидетелей. Уголовные дела соединены в одно производство.

Как сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл, для розыска младенца поднят весь личный состав полиции по тревоге. "На поиски пропавшего ребенка и лиц, причастных к его исчезновению, были ориентированы наружные наряды полиции, оперативники, участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел республики", - уточняется в сообщении на сайте республиканского МВД.

К поискам также подключились волонтеры, сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт Марий Эл" в соцсети "ВКонтакте".