{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала подозреваемых в двух разбойных нападениях в Москве

Их подозревают в хищении более 12 млн рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Полиция в Подмосковье задержала пятерых иностранцев, подозреваемых в совершении двух разбоев в Москве, при которых был нанесен ущерб на сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны пятеро подозреваемых в разбойных нападениях, ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 40 лет", - сказала она.

По ее словам, в октябре 2019 года нападению подверглись двое мужчин во дворе дома на Краснохолмской набережной. Неизвестные нанесли им побои металлическими прутьями, причинив тяжелые травмы и похитили 7,5 млн рублей. В апреле прошлого года злоумышленники на Устьинской набережной разбили молотками боковые стекла автомобиля и, выстрелив несколько раз из огнестрельного оружия, забрали сумку с 5 млн рублей. Водитель попал в больницу.

Полиция возбудила уголовные дела по статье "Разбой", было установлено, что оба преступления совершили одни и те же люди. На днях полицейские задержали пятерых подозреваемых в городе Дзержинский Московской области, они арестованы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Один из подозреваемых в подготовке нападения на сахалинский техникум был из него отчислен
На студентов возбудили уголовное дело за пропаганду терроризма в интернете
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС