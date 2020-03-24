Полиция задержала подозреваемых в двух разбойных нападениях в Москве

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Полиция в Подмосковье задержала пятерых иностранцев, подозреваемых в совершении двух разбоев в Москве, при которых был нанесен ущерб на сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны пятеро подозреваемых в разбойных нападениях, ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 40 лет", - сказала она.

По ее словам, в октябре 2019 года нападению подверглись двое мужчин во дворе дома на Краснохолмской набережной. Неизвестные нанесли им побои металлическими прутьями, причинив тяжелые травмы и похитили 7,5 млн рублей. В апреле прошлого года злоумышленники на Устьинской набережной разбили молотками боковые стекла автомобиля и, выстрелив несколько раз из огнестрельного оружия, забрали сумку с 5 млн рублей. Водитель попал в больницу.

Полиция возбудила уголовные дела по статье "Разбой", было установлено, что оба преступления совершили одни и те же люди. На днях полицейские задержали пятерых подозреваемых в городе Дзержинский Московской области, они арестованы.