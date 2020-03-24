Двое школьников погибли от удара током под Тамбовом

ТАМБОВ, 24 марта. /ТАСС/. Двое школьников погибли в результате удара током на трансформаторной подстанции в городе Мичуринске Тамбовкой области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"В результате несчастного случая в Мичуринске погибли двое школьников - ученики 1 и 4 классов. Дети проникли на крышу трансформаторной подстанции, расположенной на огороженной территории ООО "Тамбовская сетевая компания", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, тела детей обнаружили при плановым обходе дежурной сменой подстанции. По предварительным данным полиции, смерть наступила в результате удара током.

В Тамбовской области с 17 марта из-за ситуации с коронавирусом были объявлены школьные каникулы, которые продлятся до 31 марта. В связи со случившимся управление образования и науки области рекомендовало усилить контроль за местом нахождения детей, а также исключить их выходы на улицу по вечерам и посещение мест массового пребывания людей.