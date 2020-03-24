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В Москве задержали мужчину, взявшего в заложники жену и угрожавшего ей ножом

В результате инцидента женщина не пострадала

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники столичного СОБР Росгвардии задержали мужчину, удерживавшего в заложниках в квартире свою жену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома в Шипиловском проезде мужчина в состоянии алкогольного опьянения, угрожая кухонным ножом, насильно удерживает в заложниках свою жену. В ходе штурма сотрудники СОБР задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний хозяин квартиры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина не пострадала, а задержанный для дальнейшего разбирательства передан полицейским.

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