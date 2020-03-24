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Суд продлил домашний арест заместителю министра здравоохранения Ростовской области

Станислав Беседовский будет находиться под домашним арестом до 23 мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок домашнего ареста заместителю министра здравоохранения Ростовской области Станиславу Беседовскому до 23 мая. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения сохранена и продлена до 23 мая", - сказал собеседник агентства.

В ноябре 2019 года Ленинский районный суд арестовал Беседовского на два месяца. Он является фигурантом дела о превышении полномочий, по которому также проходит министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. 24 января Быковскую освободили из-под домашнего ареста, а Беседовскому меру пресечения изменили с содержания под стражей на домашний арест.

По версии предварительного следствия, министр и ее заместитель обвиняются в том, что с сентября 2017 года по январь 2018-го допускали превышение должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону".

Теги
РоссияРостовская область
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