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Суд продлил домашний арест бывшему главе Кирова Быкову по делу о взятке

Кроме того, были продлены сроки расследования

КИРОВ, 24 марта. /ТАСС/. Первомайский районный суд Кирова продлил домашний арест для бывшего главы Кирова Владимира Быкова по делу о взятке в размере 7,8 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС адвокат Елена Коротких.

"Домашний арест продлили до 28 мая. Сроки расследования также продлены", - сказала ТАСС адвокат.

29 ноября 2019 года следственные органы возбудили в отношении Владимира Быкова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным следствия, в 2014-2016 годах Быков, будучи в должности главы Кирова, получил от одного из предпринимателей через посредника взятку в размере 7,8 млн рублей, за эти деньги он обещал покровительство со стороны должностных лиц администрации города, Кировской городской думы и "Автотранспортного предприятия" (АТП), в том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива независимо от его качества. 30 ноября суд заключил Быкова под домашний арест.

Быков в 2007 году был избран главой города Кирова, с 2016 по 2019 год являлся председателем заксобрания Кировской области шестого созыва. 25 октября 2019 года Быков досрочно сложил полномочия председателя и депутата, как сообщили в информационном управлении Заксобрания, такое решение было связано с переходом на другую работу.

В начале сентября 2019 года депутаты от фракции КПРФ в Кировской области отказались работать в областном заксобрании под председательством Быкова, недоверие спикеру выразили также депутаты "Справедливой России". Такая позиция связана в том числе с уголовным делом предпринимателя Леонида Яфаркина о мошенничестве с землей в парке Победы, когда участок в 4,3 га был выкуплен за 338 тыс. рублей, а затем продан коммерческой фирме, ущерб городу оценен в 165 млн рублей. Быков в период осуществления сделки с землей был главой города.

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