{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко продлили домашний арест

Он не стал обжаловать решение суда

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 марта. /ТАСС/. Суд продлил на два месяца домашний арест экс-мэра краевой столицы Камчатки Виталия Иваненко, в отношении которого расследуется уголовное дело о взяточничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель СК по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"Домашний арест Виталия Иваненко продлен на два месяца по ходатайству следствия в связи с тем, что экс-мэр Петропавловска-Камчатского может воздействовать на свидетелей по делу. Подозреваемый с этим решением следствия согласился и обжаловать его не стал", - рассказала ТАСС Елена Матафонова.

19 ноября 2019 года Виталий Иваненко, который почти три года занимал пост главы Петропавловска-Камчатского, ушел в досрочную отставку, объяснив ее состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. В декабре 2019 года в отношении Иваненко было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил частями от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего брата взятку в размере 700 тыс. рублей. Еще одну взятку в 200 тыс. рублей он также через брата получил от частного предпринимателя. Иваненко дал признательные показания, сейчас он находится под домашним арестом.

Теги
РоссияКамчатский край
Реклама на ТАСС
Лесные пожары в России
Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла почти вдвое
Площадь 25 возгораний составляет 1344 га
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС