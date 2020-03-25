Экс-мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко продлили домашний арест

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 марта. /ТАСС/. Суд продлил на два месяца домашний арест экс-мэра краевой столицы Камчатки Виталия Иваненко, в отношении которого расследуется уголовное дело о взяточничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель СК по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"Домашний арест Виталия Иваненко продлен на два месяца по ходатайству следствия в связи с тем, что экс-мэр Петропавловска-Камчатского может воздействовать на свидетелей по делу. Подозреваемый с этим решением следствия согласился и обжаловать его не стал", - рассказала ТАСС Елена Матафонова.

19 ноября 2019 года Виталий Иваненко, который почти три года занимал пост главы Петропавловска-Камчатского, ушел в досрочную отставку, объяснив ее состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. В декабре 2019 года в отношении Иваненко было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил частями от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего брата взятку в размере 700 тыс. рублей. Еще одну взятку в 200 тыс. рублей он также через брата получил от частного предпринимателя. Иваненко дал признательные показания, сейчас он находится под домашним арестом.