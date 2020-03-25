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В Крыму возбудили дело о халатности при выделении жилья сиротам в доме без отопления

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности при предоставлении четырем детям-сиротам квартир в доме без отопления и с протекающей крышей в крымском селе Калиновка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Администрация Джанкойского района заключила муниципальные контракты на предоставление четырех квартир в доме в Калиновке. После получения ключей от квартир дети-сироты пытались жить там, но вскоре им пришлось съехать.

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. Проводится работа для установления полной картины совершенного преступления и восстановления нарушенных прав граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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