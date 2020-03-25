Суд в Москве арестовал два дома и земельный участок по делу генерала ФТС Кизлыка

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок и два здания в Подмосковье, принадлежащие супруге начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного суда Москвы разрешено наложение ареста на недвижимое имущество, принадлежащее супруге Кизлыка - Кизлык Е. А. Срок ареста на расположенные в Подмосковье земельный участок, жилое и нежилое здания установлен до 23 мая", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Кизлык был арестован в конце декабря прошлого года, он обвиняется в превышении полномочий. По данным следствия, он способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению суммы штрафа людям, занимавшимся контрабандой денег. По данным источника ТАСС, речь может идти о помощи в пересечении границы России жене дипломата с крупной суммой денег. По делу о злоупотреблениях в ФТС арестованы также заместитель Кизлыка Алексей Серебро, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин. В отношении старшего дознавателя отдела дознания Андрея Шурыгина избран домашний арест. Всем фигурантам ранее продлена мера пресечения до 22 мая.

При обысках у Кизлыка были изъяты €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы, у его заместителя при обыске изъяты 23 млн рублей.