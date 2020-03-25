Суд в Москве продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову на полгода

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Головинский суд Москвы в среду по ходатайству гособвинения на полгода продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года. Как сообщила ТАСС в среду адвокат аспиранта Светлана Сидоркина, суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела 20 апреля.

"Головинский суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и продлил срок содержания под стражей моему подзащитному до 4 сентября. Суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дело в отношении Азата Мифтахова и других фигурантов в 14:30 мск 20 апреля", - сказала адвокат.

Дело о хулиганстве насчитывает не более пяти томов. Мифтахов находится в СИЗО с февраля прошлого года. Помимо него, в хулиганстве обвиняется Елена Горбань, которая находится под подпиской о невыезде, Алексей Кобаидзе, покинувший Россию, и Андрей Ейкин, признавший вину. Потерпевшей стороной признана "Единая Россия", гражданский иск в рамках дела партия не заявляла, объяснив отказ тем, что сумма причиненного ущерба не столь значительна.

Уголовное дело было возбуждено более двух лет назад по статье УК РФ "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По данным следствия, фигуранты разбили окно в офисе "Единой России" в Ховрине 31 января 2018 года. Как следует из обвинения в окончательной редакции, молодые люди на момент совершения преступления являлись активистами незарегистрированного межрегионального леворадикального анархистского движения "Народная самооборона". Его участники устраивают акты вандализма, нападают на административные здания и госучреждения. Нападение на офис "Единой России", считает следствие, было тщательно спланировано, а роли каждого участника распределены.

В 2018 году Мифтахов и еще один активист при задержании оказали сопротивление сотруднику полиции, распылив ему в лицо перцовый газ. Они полностью признали свою вину в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), Мифтахов принес публичные извинения потерпевшему, добровольно возместив ему причиненный ущерб. Подсудимым были назначены штрафы в размере 45 тыс. рублей каждому. В виде дополнительного наказания был назначен год испытательного срока.