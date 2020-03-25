{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Москве продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову на полгода

Срок содержания под стражей для обвиняемого в нападении на один из столичных офисов "Единой России" продлен до 4 сентября

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Головинский суд Москвы в среду по ходатайству гособвинения на полгода продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года. Как сообщила ТАСС в среду адвокат аспиранта Светлана Сидоркина, суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела 20 апреля.

"Головинский суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и продлил срок содержания под стражей моему подзащитному до 4 сентября. Суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дело в отношении Азата Мифтахова и других фигурантов в 14:30 мск 20 апреля", - сказала адвокат.

Дело о хулиганстве насчитывает не более пяти томов. Мифтахов находится в СИЗО с февраля прошлого года. Помимо него, в хулиганстве обвиняется Елена Горбань, которая находится под подпиской о невыезде, Алексей Кобаидзе, покинувший Россию, и Андрей Ейкин, признавший вину. Потерпевшей стороной признана "Единая Россия", гражданский иск в рамках дела партия не заявляла, объяснив отказ тем, что сумма причиненного ущерба не столь значительна.

Уголовное дело было возбуждено более двух лет назад по статье УК РФ "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По данным следствия, фигуранты разбили окно в офисе "Единой России" в Ховрине 31 января 2018 года. Как следует из обвинения в окончательной редакции, молодые люди на момент совершения преступления являлись активистами незарегистрированного межрегионального леворадикального анархистского движения "Народная самооборона". Его участники устраивают акты вандализма, нападают на административные здания и госучреждения. Нападение на офис "Единой России", считает следствие, было тщательно спланировано, а роли каждого участника распределены.

В 2018 году Мифтахов и еще один активист при задержании оказали сопротивление сотруднику полиции, распылив ему в лицо перцовый газ. Они полностью признали свою вину в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), Мифтахов принес публичные извинения потерпевшему, добровольно возместив ему причиненный ущерб. Подсудимым были назначены штрафы в размере 45 тыс. рублей каждому. В виде дополнительного наказания был назначен год испытательного срока.

Реклама на ТАСС
В Саратове возбудили дело об убийстве малолетнего ребенка
По подозрению в убийстве задержан сожитель матери погибшего ребенка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС