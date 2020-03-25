В Нижнем Новгороде предполагаемый виновник ДТП с шестью пострадавшими сдался полиции

ТАСС, 25 марта. Водитель иномарки, который, по версии следствия, 24 марта спровоцировал ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде, а затем скрылся с места происшествия, сдался полиции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло вечером 24 марта на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, иномарка столкнулась с междугородним автобусом, который вез пассажиров из Балахны в Нижний Новгород. В результате ДТП автобус врезался в столб, пострадали шесть человек.

"Водитель иномарки, предположительно, по вине которого вечером 24 марта произошло ДТП с участием общественного транспорта, установлен. Мужчина 1985 года рождения самостоятельно пришел в ОВД", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за оставление места ДТП. Кроме того, сотрудниками полиции проводится административное расследование по факту аварии.