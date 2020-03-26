В порту Ростова-на-Дону столкнулись два теплохода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку после столкновения двух теплоходов в порту Ростова-на-Дону. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту навала 26 марта 2020 года в 1 час 04 минуты теплохода "Дельта" на теплоход "Балт-Флот - 14". По предварительным данным, навал судна произошел при маневрировании по отходу от причала. В результате происшествия т/х "Балт-Флот - 14" получил незначительные повреждения, розлива нефтепродуктов не обнаружено", - говорится в сообщении.

По данным СК, в результате происшествия никто не пострадал.