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Генпрокуратура направила в суд новый иск об изъятии имущества экс-главы Марий Эл

Речь идет о 33 объектах недвижимости и 11 автомобилях

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд новый иск об обращении в доход государства имущества обвиняемого во взяточничестве бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова на 370 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

"В ходе проведенной Генеральной прокуратурой РФ дополнительной проверки собраны новые сведения о наличии у Маркелова, его близких лиц и подконтрольных организаций иного имущества - 33 объектов недвижимости и 11 транспортных средств общей стоимостью 370 млн рублей, - говорится в сообщении. - Генеральной прокуратурой РФ в суд направлено новое исковое заявление в интересах РФ об обращении в доход государства имущества Маркелова, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы".

Теги
Маркелов, Леонид ИгоревичРоссияМарий Эл
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