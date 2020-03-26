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В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

По версии следствия, девочка получила травмы на детской площадке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, девочка получила травмы, пока находилась на прогулке на детской площадке. Обнаружили ее без признаков жизни днем в четверг на территории детсада.

В настоящее время следователи назначили экспертизу для установления причин смерти ребенка.

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РоссияСанкт-Петербург
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