В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, девочка получила травмы, пока находилась на прогулке на детской площадке. Обнаружили ее без признаков жизни днем в четверг на территории детсада.

В настоящее время следователи назначили экспертизу для установления причин смерти ребенка.