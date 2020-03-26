Защита историка Соколова обжалует в ВС решение в пользу его оппонента по иску о репутации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, намерена подать жалобу в Верховный суд РФ на отказ Третьего кассационного суда общей юрисдикции удовлетворять жалобу адвокатов историка на решение о частичном удовлетворении требований его оппонента Евгения Понасенкова в рамках иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом журналистам в четверг сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

"Суды апелляционной и кассационной инстанции также необоснованно не применили принцип процессуального эстоппеля (утрата права на возражение - прим. ТАСС). По итогам изучения вынесенного судебного акта будет подана жалоба в Верховный суд РФ", - сказал защитник.

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что в начале 2018 года на YouTube в видеоблоге Дмитрия Пучкова было размещено интервью Соколова по поводу труда Понасенкова "Первая научная история войны 1812 года". В нем историк сообщил сведения о книге и личности истца, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Понасенкова, в частности о том, что выпущенная им книга не является научным трудом. Кроме того, на публичной открытой лекции в Санкт-Петербургском городском университете в марте 2018 года Соколов позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес.

Понасенков подал на Соколова в суд, просил признать все эти высказывания не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с Соколова 6 млн рублей и возложить обязанность публично опровергнуть вышеуказанные сведения.

Октябрьский районный суд Петербурга в удовлетворении требований Понасенкова отказал. Санкт-Петербургский городской суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, удовлетворив частично требования Понасенкова. Он признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию распространенные Соколовым сведения на лекции в вузе, обязал историка публично опровергнуть вышеуказанные сведения, а также постановил взыскать с историка в пользу Понасенкова компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Об уголовном деле

В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире и извлекли из Мойки в нескольких километрах от его дома. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях.

Соколову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия в окончательном виде, свою вину он признал. Согласно обвинительному заключению, в начале ноября прошлого года он совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности. По данным СК, Соколов взял незаконно хранившийся в квартире обрез, изготовленный из охотничьего карабина, и произвел из него четыре выстрела в голову Ещенко с близкой дистанции.

Соколов был заключен под стражу. По результатам психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.