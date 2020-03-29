Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС, 29 марта. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Воронежской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону. По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе ребенок, два человека пострадали.

"По предварительным данным, в 11:40 мск на 10-м километре [автодороги] Эртиль - Зерновка в Эртильском районе произошло столкновение двух транспортных средств: УАЗ и Chevrolet Lacetti. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Два человека пострадали", - сказала собеседница агентства, отметив, что автомобили ехали во встречном направлении.

В управлении МВД по региону уточнили, что среди погибших мужчина, две женщины и ребенок.

Пострадавшие госпитализированы.