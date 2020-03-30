{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: курдские бойцы подавили бунт в сирийской тюрьме, где содержатся террористы

По данным курдского информационного агентства Firate, заключенные пытались захватить в заложники охранников и установить контроль над тюрьмой

ТАСС, 30 марта. Бойцы курдских формирований из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) восстановили контроль над тюрьмой, где содержатся пленные террористы, в городе Хасеке, являющемся административным центром одноименной провинции. Об этом сообщил в воскресенье вещающий из Бейрута панарабский телеканал Al Mayadeen.

Согласно его данным, пенитенциарное учреждение, где был поднят бунт, расположено в районе Гувейран. Там находятся не менее 3 тыс. иностранных наемников, которые ранее воевали в рядах экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Они попали туда весной 2019 года после того, как курды разгромили форпост ИГ в Эль-Багузе на восточном берегу реки Евфрат.

По сведениям курдского информационного агентства Firate, заключенные пытались захватить в заложники охранников и установить контроль над тюрьмой. Подоспевшие отряды СДС сорвали этот план и подавили бунт, применив силу, однако четырем террористам удалось сбежать. Курдские бойцы сейчас преследуют беглецов при поддержке американских беспилотных летательных аппаратов.

Командование СДС неоднократно предлагало европейским государствам, откуда прибыла в Сирию значительная часть схваченных впоследствии наемников ИГ, забрать террористов и судить их на родине, однако соглашения на этот счет до сих пор достичь не удалось. Семьи пленных наемников содержатся в лагере Эль-Хол в провинции Хасеке, где также не раз вспыхивали волнения.

Теги
Сирия
Реклама на ТАСС
Сильный ветер сорвал кровлю многоэтажки на Чукотке
Как сообщили муниципальные власти, у жителей пятого этажа из-за инцидента проблем возникнуть не должно - потолки, перекрытия и остальные конструкции не пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС