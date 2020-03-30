СМИ: курдские бойцы подавили бунт в сирийской тюрьме, где содержатся террористы

ТАСС, 30 марта. Бойцы курдских формирований из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) восстановили контроль над тюрьмой, где содержатся пленные террористы, в городе Хасеке, являющемся административным центром одноименной провинции. Об этом сообщил в воскресенье вещающий из Бейрута панарабский телеканал Al Mayadeen.

Согласно его данным, пенитенциарное учреждение, где был поднят бунт, расположено в районе Гувейран. Там находятся не менее 3 тыс. иностранных наемников, которые ранее воевали в рядах экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Они попали туда весной 2019 года после того, как курды разгромили форпост ИГ в Эль-Багузе на восточном берегу реки Евфрат.

По сведениям курдского информационного агентства Firate, заключенные пытались захватить в заложники охранников и установить контроль над тюрьмой. Подоспевшие отряды СДС сорвали этот план и подавили бунт, применив силу, однако четырем террористам удалось сбежать. Курдские бойцы сейчас преследуют беглецов при поддержке американских беспилотных летательных аппаратов.

Командование СДС неоднократно предлагало европейским государствам, откуда прибыла в Сирию значительная часть схваченных впоследствии наемников ИГ, забрать террористов и судить их на родине, однако соглашения на этот счет до сих пор достичь не удалось. Семьи пленных наемников содержатся в лагере Эль-Хол в провинции Хасеке, где также не раз вспыхивали волнения.