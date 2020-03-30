МВД предъявило обвинение в хищении денег двум сотрудникам аппарата ЛДПР

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Полиция предъявила обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег молодежных организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"В августе 2018 года следователем... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") по факту хищения денежных средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР. Впоследствии обвинения в совершении преступления предъявлены двум сотрудникам аппарата ЛДПР", - сказали в МВД.

В ведомстве также отметили, что по уголовному делу было допрошено более 20 свидетелей, проведены обыски, выемки, направлены отдельные поручения в регионы, истребованы выписки движения денежных средств по счетам, произведены две судебно-бухгалтерские экспертизы. "Обвиняемые на протяжении всего периода расследования настаивали на проведении очных ставок с сыном В. В. Жириновского - депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ И. В. Лебедевым, так как, с их слов, якобы похищенные деньги они тратили по его указанию. До октября 2019 года И. В. Лебедев категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми", - отметили в МВД.

По данным ведомства, в январе этого года уголовное дело было направлено с обвинительным заключением в прокуратуру ЦАО Москвы, однако возвращено, ход предварительного расследования был взят на контроль Следственным департаментом МВД России. В ведомстве отметили, что 3 марта по решению заместителя прокурора ЦАО Москвы уголовное дело изъято из производства следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и передано в следственное управление по ЦАО ГСУ СК России по Москве для дальнейшего расследования.