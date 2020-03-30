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СМИ: в результате схода с рельсов вагонов поезда в Китае пострадали более 20 человек

ЧП произошло в районе города Чэньчжоу, на месте аварии произошло возгорание

ТАСС, 30 марта. Более 20 человек пострадали, после того как несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из города Цзинань в Гуанчжоу, сошли с рельсов и опрокинулись в понедельник в провинции Хунань в Центральном Китае. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление железнодорожной компании.

По его информации, три человека находятся в критическом состоянии. Предварительное расследование показало, что причиной происшествия стал оползень, вызванный затяжными дождями в провинции. Заметив оползень, машинист совершил экстренное торможение, но поезд не успел остановиться, пять вагонов сошли с рельсов.

Ранее агентство информировало, что ЧП произошло в 12:00 по местному времени (07:00 мск) в районе города Чэньчжоу. На месте аварии было зафиксировано возгорание.

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Китай
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