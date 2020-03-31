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Глава экстремистского движения "Меджлис" обвиняется в организации беспорядков в Крыму

По данным следствия, от действий Рефата Чубарова пострадали по меньшей мере 80 человек, двое погибли

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Председателю запрещенного в России экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефату Чубарову предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года в Крыму. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В настоящее время в Крыму председатель экстремистской организации "Меджлис" Рефат Чубаров привлечен следствием в качестве обвиняемого. Ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием; публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой информации; а также публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело расследуют сотрудники СК и ФСБ.

Обстоятельства дела

По материалам следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым для срыва заседания, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, и лично руководить участвующими в них сторонниками объединения.

По поручению Чубарова сторонники организации палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих людей, членов и сторонников политической партии "Русское единство". В результате массовых беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, не менее 80 крымчан пострадали, двое из которых погибли.

В сентябре 2017 года Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза за организацию массовых беспорядков к 8 годам колонии общего режима. Некоторые члены объединения осуждены за участие в массовых беспорядках.

Также, по данным СК, весной 2015 года Чубаров в эфире одного из украинских телеканалов высказывал "призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов Российской Федерации, а также к присоединению Республики Крым к территории Украины". "Осенью 2015 года на территории Херсонской области Украины, выступая перед гражданами в рамках им же организованной "продовольственной блокады", вновь высказывал призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации", - добавили в ведомстве.

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