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Бывший глава района в Саратовской области получил девять лет за взятку

Дмитрий Лобанов также обязан выплатить штраф в размере 19,9 млн рублей

САРАТОВ, 1 апреля. /ТАСС/. Суд вынес приговор бывшему главе Энгельсского района Саратовской области Дмитрию Лобанову, он признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в среду.

"Лобанов признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также со штрафом в размере 19,9 млн рублей и лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение пяти лет", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что еще в 2017 году Лобанов получил взятку от местных бизнесменов. Вместо денег они передали ему жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 4 млн рублей. За это тогда еще глава района обещал бизнесменам, что поможет с получением земли для строительства таунхаусов, а также поможет с выдачей разрешения на строительство и вводом в эксплуатацию.

"Лобанов получил незаконное денежное вознаграждение через посредника, который, осознав содеянное, изобличил его во взяточничестве и способствовал раскрытию преступления, поэтому был освобожден от уголовной ответственности", - отмечает пресс-служба.

Лобанов с 2011 года занимал должность главы Энгельсского района, в январе 2018-го он был отстранен от должности.

Теги
РоссияСаратовская область
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