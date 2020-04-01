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В Шереметьево поступило сообщение о "минировании" трех самолетов

Два самолета уже приземлились в аэропортах назначения

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" трех авиарейсов в России в среду. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"На электронную почту [аэропорта] Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" трех рейсов: Красноярск - Москва, Москва - Пермь и Москва - Санкт-Петербург", - сказал собеседник агентства.

Рейс в Пермь ранее подал сигнал тревоги. Этот самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. Самолет, летевший в Санкт-Петербург, также совершил посадку, а самолет из Красноярска находится в воздухе.

Сообщения об угрозе взрывов на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" около 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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