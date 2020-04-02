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Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины, провалившегося под лед в Хабаровске

Мужчина находился в воде почти 45 минут и скончался уже в скорой помощи

ХАБАРОВСК, 2 апреля. /ТАСС/. Следователи в Хабаровске начали проверку из-за гибели мужчины, который провалился под лед на Амуре рядом с набережной, закрытой из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"1 апреля 2020 года рядом с набережной стадиона им. Ленина под лед реки Амур провалился 51-летний мужчина. Прибывшие сотрудники МЧС достали мужчину из воды, а врачи скорой помощи провели комплекс необходимых мер. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего" - говорится в опубликованном сообщении.

Мужчина провел в ледяной воде около 45 минут и скончался в машине скорой помощи.

Накануне в телеграм-каналах появилась информация, что охранники набережной не пропускали спасателей к тонущему на Амуре мужчине.

В Хабаровском крае из-за распространения коронавирусной инфекции закрыты кафе, бары, рестораны, развлекательные центры, места массового скопления людей, включая набережную города.

Теги
РоссияХабаровский край
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