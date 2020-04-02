Троих москвичей задержали за организацию автоподстав и хищения денег у пенсионеров

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали троих москвичей, которые подозреваются в организации автоподстав на дорогах Подмосковья, жертвами которых становились водители пенсионного возраста, и хищения у них денег. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленники действовали по схеме. Один из них, двигаясь на автомобиле, подыскивал водителя преклонного возраста, совершал опасный маневр, вынуждая его проехать как можно ближе к припаркованной на обочине иномарке. В ней находились сообщники, которые догоняли машину пенсионера и заставляли остановиться. Один из находившихся в иномарке говорил пенсионеру, что якобы произошло ДТП, в то время как второй наждачной бумагой наносил на его автомобиль механические повреждения, которые должны были подтвердить факт столкновения машин.

После этого автоподставщики звонили подельнику, исполняющему роль полицейского, который пояснял водителю, что страховая компания ущерб от ДТП не возместит, а оформление необходимых документов затянется на 2-3 часа, и рекомендовал разобраться на месте. Второй звонок совершался якобы в автосервис, однако тот же злоумышленник, представляясь автомастером, сообщал пенсионеру сумму за ремонт автомобиля.

Как отметила Петрова, участники группы во время общения с потерпевшими представлялись сотрудниками различных силовых ведомств, заявляли, что торопятся к месту службы, и соглашались на меньшую сумму. После получения денег они скрывались с места происшествия.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении преступлений и при участии Росгвардии задержали их по местам проживания. Ими оказались трое жителей Москвы в возрасте от 28 до 38 лет", - сказала начальник пресс-службы подмосковного главка полиции. По ее словам, при проведении обысков в квартирах задержанных полицейские обнаружили и изъяли банковские карты, на которые потерпевшие переводили денежные средства, договоры аренды на автомобили, травматический пистолет и деньги. В гаражных боксах найдены автомобили премиум-класса, которые злоумышленники использовали для совершения преступлений, и 22 комплекта подложных государственных регистрационных номеров.

"Установлена причастность участников группы к совершению четырех противоправных деяний на территориях Дмитрова, Пушкина, Талдома и Щелкова. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей", - добавила Петрова. По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), подозреваемые арестованы.