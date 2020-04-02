{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Крыму задержали двух человек, которые пытались примкнуть к террористам в Сирии

Подозреваемые оказались уроженцами Средней Азии
Описание
© Виталий Невар/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев стран Средней Азии, подозреваемых в намерении уехать в Сирию и примкнуть к террористам.

На эту тему

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны двое уроженцев стран Средней Азии 1997 и 1999 годов рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Приготовление к совершению преступления", "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"). Установлено, что указанные лица, исповедующие идеи радикального ислама, планировали через третьи страны выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженном конфликте в рядах международной террористической организации", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что подозреваемые заранее приобрели камуфляжную униформу, лекарственные препараты. Они также заказали такси по маршруту Симферополь - Краснодар, приобрели билеты на автобус Краснодар - Тбилиси и авиабилеты сообщением Тбилиси - Стамбул, чтобы затем отправиться на территорию Сирийской Арабской Республики.

"Однако выехать за пределы полуострова не успели, были задержаны сотрудниками УФСБ. Задержанным выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - добавили в ведомстве. 

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
В Минске начали судить двух россиян по делу о взрывах фейерверков в июле 2019 года
По версии следствия, обвиняемые попытались самостоятельно доработать бракованные пиротехнические изделия, что стало причиной взрывов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС