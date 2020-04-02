В Крыму задержали двух человек, которые пытались примкнуть к террористам в Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев стран Средней Азии, подозреваемых в намерении уехать в Сирию и примкнуть к террористам.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны двое уроженцев стран Средней Азии 1997 и 1999 годов рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Приготовление к совершению преступления", "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"). Установлено, что указанные лица, исповедующие идеи радикального ислама, планировали через третьи страны выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженном конфликте в рядах международной террористической организации", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что подозреваемые заранее приобрели камуфляжную униформу, лекарственные препараты. Они также заказали такси по маршруту Симферополь - Краснодар, приобрели билеты на автобус Краснодар - Тбилиси и авиабилеты сообщением Тбилиси - Стамбул, чтобы затем отправиться на территорию Сирийской Арабской Республики.

"Однако выехать за пределы полуострова не успели, были задержаны сотрудниками УФСБ. Задержанным выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - добавили в ведомстве.