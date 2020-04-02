Экс-директор музея в Карелии, осужденный за педофилию, умер в больнице

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 апреля. /ТАСС/. Бывший руководитель Медвежьегорского краеведческого музея в Карелии Сергей Колтырин, осужденный в 2019 году за педофилию, в четверг умер в больнице. Об этом ТАСС сообщил адвокат Виктор Ануфриев, представлявший интересы Колтырина в начале следствия по уголовному делу против него.

"Как мне известно, он умер буквально сегодня, мне позвонили из Петрозаводска. Так случилось, что я в свое время немного, но участвовал [в его деле]", - сказал собеседник ТАСС.

Как рассказали ТАСС в Медвежьегорском районном суде, в начале марта в отношении Колтырина было вынесено решение. По словам Ануфриева, суд постановил освободить бывшего директора музея от прохождения наказания, но на свободу он так и не вышел, так как лежал в больнице после операции. Как сообщила ТАСС уполномоченная по правам человека в Карелии Лариса Бойченко, у Колтырина было онкологическое заболевание.

Cергея Колтырина и его знакомого Евгения Носова арестовали в октябре 2018 года. Оба фигуранта дали признательные показания. Пострадавшим по делу проходил один подросток. По версии следствия, преступление было совершено в сентябре 2018 года. В июне 2019 года Колтырина и Носова признали виновными. Кроме того, приговор Колтырину вынесли с учетом обвинения по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").