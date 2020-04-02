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Источник: двум генералам МВД России инкриминируется злоупотребление полномочиями

Следствие проверяет их на причастность к содействию в переводе под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Следствие подозревает двух задержанных генералов следственного департамента МВД РФ в причастности к злоупотреблению должностными полномочиями и проверяет их на содействие переводу под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альберта Худояна. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

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"Задержанным инкриминируется статья 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Следствие проверяет их на причастность к содействию в переводе под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, подозреваемые получили взятку от предпринимателя Альберта Худояна, который был задержан в июне прошлого года по подозрению в совершении мошенничества на 10 миллионов долларов. Следствие считает, что из СИЗО предприниматель был переведен под домашний арест не без участия должностных лиц.

Подозреваемые задержаны и будут допрошены в ближайшее время, а в следственном департаменте МВД продолжаются следственные действия.

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