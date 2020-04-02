Житель КБР подозревается в неуплате 94 млн рублей налогов на добавленную стоимость

НАЛЬЧИК, 2 апреля. /ТАСС/. Следователи в Кабардино-Балкарии (КБР) возбудили уголовное дело в отношении директора нескольких обществ с ограниченной ответственностью, который не выплатил в бюджет налоги на добавленную стоимость на сумму более 94 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по региону.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Меридиан" и ООО "Гермес и ко", подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, возглавляя названные общества, путем включения недостоверных сведений в налоговые декларации за 2017-2018 годы, уклонился от уплаты в бюджетную систему РФ НДС на сумму более 63 млн рублей от ООО "Меридиан" и на сумму более 31 млн рублей от ООО "Гермес и ко", что является особо крупным размером, отметили в ведомстве.

За совершение преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, пояснили в прокуратуре региона.