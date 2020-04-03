В Хабаровске арестовали полицейского за воспрепятствование работе журналистов

ХАБАРОВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Хабаровске в отношении полицейского, который применил физическую силу в отношении съемочной группы региональной телекомпании и разбил видеокамеру. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в пятницу.

"По версии следствия, 28 марта 2020 года сотрудник полиции применил физическую силу в отношении корреспондента и оператора региональной телекомпании, которые снимали сюжет о ДТП в Железнодорожном районе Хабаровска, а также повредил видеокамеру", - говорится в опубликованном сообщении.

39-летний уже бывший сотрудник полиции УМВД России по Хабаровску обвиняется по ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Его заключили под стражу.