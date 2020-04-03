Бастрыкин поручил проверить факты спекуляций с медицинскими масками в регионах

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить информацию о попытках нажиться на продаже медицинских масок в регионах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных подразделений незамедлительно организовать доследственные проверки и принять меры по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации в стране", - сообщили в СК.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в нескольких регионах России, в частности, в Московской, Нижегородской областях и Республике Татарстан некоторые граждане пытаются продавать медицинские маски по цене, в десятки раз превышающей реальную.