СМИ: во Франции мужчина с ножом напал на прохожих

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате нападения неизвестного с ножом в центре города Роман-сюр-Изер (департамент Дром) на юго-востоке Франции. Об этом сообщает телеканал BFM.

По его информации, еще семеро пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Все они были доставлены в больницу.

Нападение произошло примерно в 11:00 по местному времени (12:00 мск) в центральной части города. Мужчина на улице стал нападать на прохожих, а также на посетителей расположенного рядом магазина.

Полиции удалось оперативно задержать нападавшего. У него при себе не было документов. Источник в полиции сообщил телеканалу, что задержанный называет себя суданцем и утверждает, что родился в 1987 году. Его мотивы устанавливаются.

Расследованием дела занялась прокуратура Валанса, пока речь не идет о передаче дела подразделению прокуратуры, занимающемуся расследованием терактов. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе эмоциональный всплеск на фоне продолжительного режима самоизоляции.