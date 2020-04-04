Пункт приема организовали для пострадавших при взрыве в жилом доме в Подмосковье

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пункт приема организован в школе недалеко от места взрыва в жилом доме в Орехово-Зуеве. Там пострадавшим окажут психологическую помощь, сообщил глава округа Геннадий Панин.

"Для людей организован пункт приема в ближайшей школе, организовываем для них сейчас питание. Медики оказывают им психологическую помощь", - сказал Панин в эфире канала "Россия-24". Всем также выдадут маски для профилактики распространения коронавируса.

Он добавил, что решение по расселению людей будет принято совместно с властями Подмосковья.

Взрыв газа произошел в субботу во втором подъезде жилого пятиэтажного дома на третьем этаже. Жертвой ЧП стал один человек, еще трое пострадали. В результате обрушились перекрытия подъезда с 5 по 1 этаж. Причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир.

Из дома эвакуировались самостоятельно 150 человек, еще 50 человек были выведены из дома спасателями по лестничным маршам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва, глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетел на место происшествия.