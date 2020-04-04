Замминистра строительства Челябинской области арестовали по делу о взятке

ТАСС, 4 апреля. Суд Челябинска арестовал до 1 июня заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову по делу о взятке. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

"Арестовали на 1 месяц и 29 дней, то есть до 1 июня", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, замминистра в 2016-2017 годах получила 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации в качестве взятки за обеспечение оплаты по муниципальным контрактам. Дело возбудили по статье УК РФ - "Получение взятки в особо крупном размере".