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Замминистра строительства Челябинской области арестовали по делу о взятке

По данным следствия, она получила 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации в качестве взятки за обеспечение оплаты по муниципальным контрактам

ТАСС, 4 апреля. Суд Челябинска арестовал до 1 июня заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову по делу о взятке. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

"Арестовали на 1 месяц и 29 дней, то есть до 1 июня", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, замминистра в 2016-2017 годах получила 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации в качестве взятки за обеспечение оплаты по муниципальным контрактам. Дело возбудили по статье УК РФ - "Получение взятки в особо крупном размере".

Теги
РоссияЧелябинская область
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