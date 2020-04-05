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Пандемия коронавируса нового типа

AFP: совершивший нападение с ножом на юго-востоке Франции был недоволен самоизоляцией

В результате происшествия два человека погибли, пятеро пострадали

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Свидетели рассказали, что выходец из Судана, совершивший нападение на прохожих в центре коммуны Роман-сюр-Изер (департамент Дром) на юго-востоке Франции, был недоволен введенными властями мерами по самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на источник в прокуратуре.

По словам свидетелей, которые приводит источник, "в течение нескольких дней он [нападавший] чувствовал себя нехорошо из-за самоизоляции". "Он был <...> озлоблен ситуацией", - подчеркнули они.

4 апреля утром мужчина с ножом напал на прохожих в центре коммуны Роман-сюр-Изер. По информации мэрии, два человека погибли, пятеро пострадали. Нападавший был задержан полицией.

На допросе мужчина рассказал, что его зовут Абдалла Ахмед-Осман, и что он родился в Судане в 1987 году. По данным агентства, он также сообщил следователям, что "не помнит того, что произошло". Как указал источник АFP, в отношении задержанного будет проведена психиатрическая экспертиза.

Во время обыска в доме, где проживал мужчина, был задержан его 28-летний сосед, уроженец Судана. Позже стало известно о задержании третьего выходца из Судана, который также проживал в одном доме с нападавшим.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер охарактеризовал действия нападавшего как "вступление на террористический путь", однако призвал дождаться официальной оценки прокуратуры, чтобы наверняка говорить о том, можно ли считать нападение терактом.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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