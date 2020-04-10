СК возбудил дело из-за ложных публикаций о заражении коронавирусом саратовских врачей

САРАТОВ, 10 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после публикации ложных сведений о заражении коронавирусом врачей в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в одном из Telegram-каналов размещена информация о заражении коронавирусом семи врачей Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В. И. Разумовского. Была также распространены сведения о выявлении "сомнительных результатов" анализов у еще 44 сотрудников. Отмечается, что эта информация не соответствует действительности и опровергнута Министерством здравоохранения Саратовской области.

Следственное управление в рамках расследования уголовного дела также проверит и даст правовую оценку информации о 10 новых случаях заражения коронавирусом медицинских работников, размещенной в этом же канале. Канал также сообщал, что среди них пятеро сотрудников Саратовской детской инфекционной клинической больницы № 5, в том числе участковые педиатры, а также пять медицинских работников из других учреждений.

В Саратовской области 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Четыре пациента выписаны после выздоровления, еще двое умерли от тяжелых сопутствующих заболеваний.

В России на 10 апреля зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.