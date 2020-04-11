Следователи начали проверку больницы в Уфе, где у восьми пациентов выявили коронавирус

ТАСС, 11 апреля. Следователи проводят проверку по факту халатности в закрытой на карантин республиканской клинической больнице в Уфе, где заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у восьми пациентов. Об этом говорится в субботу в сообщении Следственного комитета РФ.

"Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту возможного непринятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы им. Куватова по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении.

Республиканская клиническая больница Уфы, которая является одним из крупнейших медицинских учреждений в Башкирии, была закрыта на карантин после того, как пять врачей и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщал, что коронавирус в больнице подозревают у 170 врачей и пациентов.

Следователи устанавливают причины произошедшего, по мере возможности опрашивают руководство, сотрудников и пациентов больницы.

За минувшие сутки в регионе было выявлено 26 новых инфицированных. Общее число заражений в регионе составляет 66, из них семь человек выписаны после выздоровления, двое умерли.