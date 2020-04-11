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Неизвестные сообщили о "минировании" шести самолетов в России

По словам источника в экстренных службах, речь идет о воздушных суднах, которые летят в Москву и из Москвы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Неизвестные прислали в экстренные службы сообщения о "минировании" шести самолетов, следующих в Москву и из Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступила анонимная информация о "минировании" шести воздушных судов, находящихся в воздухе, летящих в Москву и из Москвы", - сказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Теги
Россия
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