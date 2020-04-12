Монахи Афона попросили власти объявить режим ЧП из-за разрушений, вызванных непогодой

АФИНЫ, 12 апреля. /ТАСС/. Монахи православных монастырей Святой горы Афон попросили греческие власти объявить на полуострове режим чрезвычайного положения из-за разрушений в дорожной сети, вызванных недавними сильными ливнями, сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Администрация региона Центральная Македония перенаправила запрос автономного монашеского государства Афон в Генеральный секретариат по гражданской защите Греции, и глава этого ведомства уполномочил губернатора региона Апостолоса Дзидзикостаса провозгласить на Афоне чрезвычайное положение сроком на шесть месяцев. Режим ЧП на горе Афон, как ожидается, будет объявлен в понедельник, 13 апреля, после того, как в региональную администрацию поступят отчеты группы инженеров, которые проводили инспекцию на месте.

Сильные дожди, шедшие на Афоне с 3 по 6 апреля, а также оползни привели к разрушению в нескольких местах дорог между монастырями. В ряд монастырей доставка продуктов, медикаментов, топлива и других грузов теперь осуществляется по объездным путям и только на небольших транспортных средствах. В другие монашеские общины возможна подвозка по морю, а еще часть отрезаны от снабжения. "Мы делаем все возможное и ожидаем помощи со стороны государства, чтобы можно было быстро устранить ущерб", - заявил отец Космас, представитель Священной эпистасии - распорядительного органа Святой горы Афон.

Технические службы монашеской республики сумели уже разобрать некоторые завалы на дорогах. Тем не менее, ряд дорог продолжают оставаться непроезжими из-за груд камней, которые принесли оползни. В некоторых зданиях, в частности, в монастыре Пантократор нарушено водоснабжение. Как сообщается, в случае потребности на Афон будет переброшена спецтехника Генерального секретариата по гражданской защите для помощи в расчистке дорог и устранении завалов.

Из-за недавних проблем в дорожной сети, вызванных сильными ливнями, чрезвычайное положение уже было объявлено в городе Килкис, муниципалитете Лагада области Салоники, а также в соседних с Афоном муниципалитетах Ситония и Кассандра на полуострове Халкидики на севере Греции.