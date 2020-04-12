Пожар на открытой площадке в Тольятти ликвидировали

САМАРА, 12 апреля. /ТАСС/. Возгорание на открытой площадке в Центральном районе Тольятти Самарской области ликвидировано на площади 800 кв. м. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 17:32 по местному времени [объявлена] ликвидация", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре на улице Индустриальная, 8 поступила в 13:14 по местному времени. Прибыв на место, пожарные установили, что горят деревянные поддоны на открытой площадке на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. В тушении были задействованы 77 человек и 27 единиц техники.