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Пожар на открытой площадке в Тольятти ликвидировали

Площадь возгорания составила 800 кв. м

САМАРА, 12 апреля. /ТАСС/. Возгорание на открытой площадке в Центральном районе Тольятти Самарской области ликвидировано на площади 800 кв. м. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 17:32 по местному времени [объявлена] ликвидация", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре на улице Индустриальная, 8 поступила в 13:14 по местному времени. Прибыв на место, пожарные установили, что горят деревянные поддоны на открытой площадке на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. В тушении были задействованы 77 человек и 27 единиц техники.

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РоссияСамарская область
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