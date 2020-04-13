Два землетрясения магнитудой до 4,2 произошли у Курильских островов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в акватории Тихого океана сразу два землетрясения магнитудой до 4,2. Их ощутили жители острова Шикотан, сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Два ощутимых землетрясения произошли в районе южных Курильских островов. Эпицентры подземных толчков находились на расстоянии 120 км восточнее Южно-Курильска на острове Кунашир. Первое землетрясение с магнитудой 4,1, магнитуда второго толчка - 4,2", - сообщил собеседник агентства.

По оперативной информации сейсмологов, оба землетрясения с силой в 3 балла ощутили жители в селе Малокурильском на острове Шикотан.

Ранее в понедельник землетрясение было зафиксировано у берегов Камчатки в районе Командорских островов. Его магнитуда составила 4,4.