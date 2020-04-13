Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Ликвидация пожара объявлена в 06:10. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас проводится разбор и проливка сгоревших конструкций. Общая площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров. Причины устанавливаются.

Пожар начался в квартире на восьмом этаже дома по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Огонь перекинулся на чердак. Распространению огня способствовали деревянные перекрытия и пустоты. Кроме того, пожарные столкнулись с затруднениями при подъезде к горящему зданию из-за припаркованных во дворе машин. Из дома были эвакуированы 120 человек, пятеро спасены.