Бывший глава Кирова Быков подозревается в пособничестве мошенничеству на 22 млн рублей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бывший глава Кирова Владимир Быков, арестованный за получение взятки в 7,8 млн рублей, подозревается в пособничестве мошенничеству на 22 млн рублей и взяточничестве еще на 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, он в 2014-2017 годах содействовал предпринимателю в хищении денежных средств АО "АТП", выделяемых на закупку дизельного топлива, путем поставок в адрес компании под видом дизельного топлива более дешевых нефтепродуктов, не соответствующих условиям договора. В данный период было организовано заключение договоров по поставке нефтепродуктов на общую сумму более 236 млн рублей. Общая разница между стоимостью нефтепродуктов, не соответствующих условиям договоров, под видом дизельного топлива и стоимостью такого же объема приобретенных нефтепродуктов составила более 22 млн рублей, которые были похищены предпринимателем", - сообщили в СК.

По данному факту в отношении Быкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Пособничество мошенничеству в особо крупном размере"). Кроме того, следствие выявило, что в 2011 году Быков получил через посредника взятку в 1,5 млн рублей за заключение с ООО "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставки оборудования и оказание услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда, а также обеспечение последующего финансирования. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

"Решается вопрос о предъявлении ему окончательного обвинения. В целях последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба на его имущество наложен арест", - добавили в ведомстве.

Быков был задержан 29 ноября 2019 года, он находится под домашним арестом до 28 мая. По данным СК, в 2014-2016 годах Быков, будучи в должности главы Кирова, получил от одного из предпринимателей через посредника взятку в размере 7,8 млн рублей, за эти деньги он обещал покровительство со стороны должностных лиц администрации города, Кировской городской думы и "Автотранспортного предприятия" (АТП), в том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива независимо от его качества. 30 ноября суд заключил Быкова под домашний арест.

Быков в 2007 году был избран главой города Кирова, с 2016 по 2019 год являлся председателем Заксобрания Кировской области шестого созыва. 25 октября 2019 года Быков досрочно сложил полномочия председателя и депутата, как сообщили в информационном управлении Заксобрания, такое решение было связано с переходом на другую работу.