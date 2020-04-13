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Пандемия коронавируса нового типа
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СК возбудил в 10 регионах уголовные дела о фейках о коронавирусе

В пяти регионах проводятся проверки

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил в 10 регионах РФ уголовные дела о распространении фейков о коронавирусе, в пяти регионах проводятся доследственные проверки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Уже возбужден ряд уголовных дел в связи с распространением не соответствующей действительности информации, угрожающей безопасности людей, следственными управлениями в Москве и Санкт-Петербурге, в Саратовской, Тверской, Ленинградской областях, Республике Бурятия, Приморском крае, - сообщили в СК. - По таким фактам доследственные проверки проводятся следственными органами СК России в Самарской, Свердловской, Омской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и других регионах".

В ведомстве отметили, что в понедельник еще в трех регионах возбуждены уголовные дела по фейкам о коронавирусе - в Татарстане о вспышке заражения COVID-19 и госпитализации половины медперсонала, Новгородской области - о якобы заболевании коронавирусом 30 заключенных в поселке Топорок и в Башкирии - о том, что руководство Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова через окно покинуло здание медицинского учреждения в то время как больница была закрыта на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции у ряда пациентов. Еще одна публикация была выявлена в Твери о большой смертности от коронавируса.

"Следственными органами СК России в обязательном порядке будут устанавливаться источники распространения недостоверной информации, а причастным к этому лицам будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщили в СК.

В УК РФ были введены две статьи о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе распространении заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшем тяжкие последствия (ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ).

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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