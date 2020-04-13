КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что вблизи Чернобыльской АЭС наблюдаются верховые пожары, то есть пламя охватывает верхнюю часть деревьев. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

"В зоне отчуждения наблюдаются верховые пожары, в 18:45 поступила информация, что в селе Россоха продолжается верховой пожар, который пришел со стороны села Старые Соколы. Кроме того, наблюдается верховой пожар в районе села Кривая гора на левом берегу реки Припять", - сказано в сообщении.

Ранее был потушен пожар, возникший между прудом-охладителем и рекой Припять, а также ликвидирован очаг в районе открытого распределительного устройства.

Пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и продолжается до сегодняшнего дня. За это время, по данным украинских СМИ, выгорели 12 заброшенных сел, жители которых были эвакуированы в 1986 году, и большой массив леса. В тушении пожара задействовано более 390 человек и 90 единиц техники, в том числе авиация. Замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко заявил, что пожар не угрожает хранилищам ядерных отходов и самой АЭС.

Правительство выделит 44,86 млн гривен (около $1,7 млн) из резервного фонда для осуществления дополнительных мероприятий, связанных с тушением пожара. Представитель общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что Белоруссия предложила Украине вертолеты для тушения очагов возгорания.

Причиной возгорания стал человеческий фактор. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в поджоге.

Увеличение штрафов

Верховная рада в понедельник приняла законопроект об ужесточении штрафов за поджог сухой травы и опавших листьев, который депутаты рассматривали с осени прошлого года. Парламентарии увеличили штраф за загрязнение воздуха в 18 раз - до $2,2 тыс., за уничтожение или повреждение объектов растительного мира - до $5,6 тыс., за нарушения требований пожарной безопасности в лесах - до $5,6 тыс.