{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гаити из-за пожара серьезно пострадала часовня, внесенная в список ЮНЕСКО

В часовне в коммуне Мило полностью уничтожен купол и серьезно повреждены конструкции здания

ГАВАНА, 13 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел минувшей ночью в церкви на территории Национального исторического парка Гаити, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя местного института по охране национального достояния.

Огонь, вспыхнувший в часовне в коммуне Мило, полностью уничтожил ее купол и серьезно повредил конструкции здания.

На данный момент власти ведут расследование причин пожара. "В день возгорания в Мило не было электричества, поэтому нельзя сказать, что купол церкви загорелся из-за короткого замыкания. Прилегающий к зданию парк был закрыт из-за эпидемии коронавируса", - заявил агентству директор Института охраны национального наследия Патрик Дюрандис.

По его словам, памятник архитектуры будет в обязательном порядке восстановлен.

Часовня в Мило была построена в период между 1810 и 1813 годами по решению Анри Кристофа - героя войны за независимость Гаити, в 1811 году провозгласившего себя королем Анри I. Масштабная реставрация здания уже проводилась в 1930-х годах, а в 2018 году был осуществлен ремонт купола.

Теги
Гаити
Реклама на ТАСС
Суд Москвы арестовал гендиректора торговой компании за уклонение от уплаты налогов
Генеральному директору ООО "Специальные компьютерные системы" Владиславу Чекалову грозит до двух лет лишения свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС