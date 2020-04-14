Полиция установила второго поджигателя леса в зоне отчуждения ЧАЭС

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Полиция Киевской области установили еще одного причастного к возникновению очередного пожара в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"13 апреля произошел очередной пожар на территории зоны отчуждения. Это уже третий очаг огня в этой зоне", - отмечают в полиции.

Сообщается, что сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор. Затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Мужчина пытался самостоятельно погасить огонь. "Однако было уже поздно, огонь перекинулся дальше", - говорится в сообщении. Огонь достиг территории леса, а дальше продвинулся до зоны отчуждения, где произошел масштабный пожар.

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - рассказали в полиции.

Ранее полиция установила личность еще одного поджигателя, из-за действий которого произошел пожар. Это 27-летний житель села Раговка Киевской области, который поджог траву "ради забавы".

Увеличение штрафов

Пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и продолжается до сегодняшнего дня. За это время там выгорели 12 бывших сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году, и большой массив леса. В тушении пожара задействовано более 390 человек и 90 единиц техники, в том числе авиация. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар не угрожает хранилищам ядерных отходов и самой ЧАЭС.

Правительство выделит 44,86 млн гривен (около $1,7 млн) из резервного фонда для осуществления дополнительных мероприятий, связанных с тушением пожара. Представитель общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что Белоруссия предложила Украине помощь - вертолеты для тушения очагов возгорания.

Верховная рада в понедельник на фоне острой ситуации с распространением пожара в зоне ЧАЭС приняла законопроект об ужесточении штрафов за поджог сухой травы и опавших листьев, который депутаты рассматривали с осени прошлого года. В частности, парламентарии внесли изменения в Уголовный кодекс, увеличив штраф за загрязнение воздуха в 18 раз - до 42,2 тыс., за уничтожение или повреждение объектов растительного мира - до $5,6 тыс. В Кодексе об административных правонарушениях Рада увеличила штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в лесах до $5,6 тыс.