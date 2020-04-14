Экс-глава архангельского УФНС подозревается еще в одном эпизоде взятки

АРХАНГЕЛЬСК, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов подозревается еще в одном эпизоде получения взятки, говорится во вторник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

"Дополнительно установлено, что Родионов причастен к получению от руководителя иной коммерческой организации через посредника еще одной взятки в особо крупном размере в сумме более 1 млн рублей за заведомо незаконные действия по непринятию мер налогового контроля в отношении представляемого тем общества. Также возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя и посредника", - говорится в сообщении.

Родионова задержали 28 ноября 2019 года при получении взятки. По версии следствия, с апреля по ноябрь на территории Архангельска и Санкт-Петербурга подозреваемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей. При передаче очередной части взятки в размере 1 млн рублей подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Архангельской области. За взятку чиновник обещал коммерсанту снизить размер недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении фирмы, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На период следствия в отношении Родионова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.