Главу проекта "Омбудсмен полиции" допросили как свидетеля по делу о фейке про коронавирус

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Следователи СК завершили допрос в качестве свидетеля руководителя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по уголовному делу о распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции.

"Допрос закончен. Он уже дома", - сказал адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин, представляющий интересы Воронцова. Других подробностей допроса он не уточнил.

Ранее адвокат сообщал, что в квартире у Воронцова был проведен обыск, после чего в сопровождении машины ГАИ и автобуса спецназа он был доставлен в ОСБ УВД по ЮВАО для допроса следователем СК в качестве свидетеля.

Как сообщали в СК, 2 апреля в одном из сообществ "ВКонтакте" неустановленным лицом от имени пользователя по имени Владимир Воронцов в интернете была размещена заведомо ложная информация о том, что в одном из военных учебных заведений, в котором якобы 70% курсантов и офицеров заболели коронавирусом, заставляют их делать утреннюю зарядку. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ. Воронцов является администратором паблика "Омбудсмен полиции".

Ранее сам Воронцов сообщал о том, что ГУ МВД составило на него протокол об административном правонарушении за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции в Институте ФСБ РФ в Санкт-Петербурге.

Проект "Омбудсмен полиции" представляет собой одноименные группу "ВКонтакте" и телеграм-канал, которые посвящены защите прав сотрудников полиции и освещению актуальных проблем работников правоохранительных органов.