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Арест главного акционера банка "Югра"

Мосгорсуд продлил домашний арест экс-главе банка "Югра" Хотину до середины лета

Ранее срок домашнего ареста продлили до 14 мая экс-директору столичного филиала банка Нине Черновой

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московский городской суд во вторник продлил до 18 июля срок домашнего ареста экс-главы банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Московском городском суде сегодня слушались ходатайства следствия о продлении домашнего ареста в отношении Алексея Хотина, Алексея Нефедова, Дмитрия Шиляева. Суд постановил продлить обвиняемым срок содержания под домашним арестом до 18 июля", - сказал собеседник агентства.

Срок домашнего ареста до 14 мая ранее был продлен также экс-директору столичного филиала банка "Югра" Нине Черновой, которая в рамках этого дела была взята под стражу и находилась в СИЗО почти полгода.

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Хотин был задержан в апреле прошлого года сотрудниками ФСБ и МВД России в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей. Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест. Кроме того, под домашний арест были отправлены бывший президент банка Алексей Нефедов и бывший председатель правления Дмитрий Шиляев. Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), вину никто из них не признал, они отказались давать показания по существу предъявленных обвинений.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка "Югра" возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. Банк на момент задержания Хотина занимал 30-е место в РФ по размеру активов.

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РоссияАрест главного акционера банка "Югра"
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