СМИ: в Мексике 10 полицейских пострадали в столкновениях с уличными торговцами

МЕХИКО, 15 апреля. /ТАСС/. Столкновения уличных торговцев с сотрудниками полиции произошли во вторник в Валье-де-Чалько, одном из пригородов столицы Мексики, пострадали не менее 10 силовиков. Поводом для конфликта послужило ДТП с участием патрульного автомобиля и машины, принадлежащей одному из предпринимателей, сообщила на своем сайте газета El Universal.

Коллеги потерпевшего численностью примерно 100 человек напали на группу сотрудников правоохранительных органов. Полицейских забрасывали камнями и били палками, из-за чего они были вынуждены применить табельное оружие. Во время столкновений был ранен как минимум один человек, девять патрульных автомобилей получили повреждения.

Местные власти приступили к выяснению обстоятельств случившегося и поиску зачинщиков беспорядков.